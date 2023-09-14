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18:15, 14 сентября 2023Мир

МИД России пообещал ответить Словакии на высылку сотрудников посольства

МИД России: Москва ответит на высылку сотрудника посольства России из Словакии

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва ответит на высылку сотрудника посольства России из Словакии. Об этом сообщили в МИД России, передает РИА Новости.

«Москва даст соответствующий ответ», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Ранее Словакия решила выслать сотрудника российского посольства. Отмечается, что причиной высылки стала «деятельность, которая была прямым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях». У российского дипломата есть 48 часов, чтобы покинуть страну, заявили в министерстве.

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    Максим Габриелян
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