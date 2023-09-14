МИД России пообещал ответить Словакии на высылку сотрудников посольства

МИД России: Москва ответит на высылку сотрудника посольства России из Словакии

Москва ответит на высылку сотрудника посольства России из Словакии. Об этом сообщили в МИД России, передает РИА Новости.

«Москва даст соответствующий ответ», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Ранее Словакия решила выслать сотрудника российского посольства. Отмечается, что причиной высылки стала «деятельность, которая была прямым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях». У российского дипломата есть 48 часов, чтобы покинуть страну, заявили в министерстве.