Украинские власти проинформировали США о ситуации на фронте

Глава офиса Зеленского Ермак обсудил с Салливаном ситуацию на фронте

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак проинформировал советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана о ситуации на фронте. Об этом он заявил в Telegram-канале.

«Рассказал об актуальной ситуации на фронте, а также о мерах, которые принимают силы обороны для продвижения вперед», — сказал Ермак о телефонном разговоре с Салливаном. Кроме того, стороны обсудили потребности Киева в безопасности и «формулу мира» Зеленского.

Ранее отставной генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что украинский лидер делает неоправданно оптимистичные отчеты о контрнаступлении. Как он отметил, Зеленский рассказывает в сводках в таком тоне, как будто ВСУ уже практически победили.

13 сентября координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в настоящее время завершение украинского конфликта на условиях, которые устраивают США, невозможно.