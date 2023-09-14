Лавров предупредил об опасных планах НАТО

Лавров: планы НАТО внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион опасны

Планы НАТО внедрится в Азиатско-Тихоокеанский регион представляют опасность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Мьянмы Тан Све, передает ТАСС.

«Особую опасность, конечно, представляют открытые планы НАТО внедриться сюда (в Азиатско-Тихоокеанский регион — прим. «Ленты.ру») и устанавливать здесь свои порядки», — сказал он.

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер предсказал скорый распад НАТО. По его словам, альянс стал инструментом распространения власти Вашингтона, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который не имеет отношения к безопасности в Европе.

Тем временем в США заявили о нежелании Вашингтона создавать аналог НАТО в Азии. Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не ставят целью создание формального военного альянса по образцу НАТО с Японией и Южной Кореей.