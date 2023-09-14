Жителям европейского города запретят топить дома углем

Жителям Варшавы с 1 октября запретят топить дома углем

Жители польской столицы больше не смогут топить дома углем. Ограничения на сжигание угля в бытовых печах и каминах города начнут действовать с 1 октября, пишет польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на соответствующее распоряжение мэрии.

«Мэрия Варшавы напоминает, что всего через две недели жители столицы не смогут сжигать уголь в источниках отопления. Запрет также распространяется на твердое топливо, произведенное с использованием угля», — заявлено в документе.

Запрет на угольное отопление был введен в рамках поправки к постановлению о борьбе со смогом в Мазовецком воеводстве и не коснется приборов, выполненных при соблюдении требований экодизайна.

В Польше на сегодня, как передает агентство РИА Новости, на угле работает около 80 процентов энергогенерирующих мощностей. Критика со стороны европейских экологических организаций, регулярные смоги и рост числа пациентов с легочными заболеваниями вынуждают власти сокращать использование угля в энергетике. Правящая партия «Права и справедливости» (PiS) полный отказ от топлива, однако, не рассматривает, опасаясь экономических издержек.

По расчетам исследовательской группы Global Energy Monitor, на январь 2023 года в Китае на угле работает свыше 300 электростанций, что составляет больше 60 процентов глобальных угольных мощностей. К концу 2022 года на республику приходилась треть глобальных выбросов парниковых газов, связанных с работой объектов энергетического комплекса.