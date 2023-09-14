Самолет с сотнями пассажиров резко сменил курс из-за повреждения лобового стекла

Самолет Jetstar Токио — Кэрнс сменил курс из-за повреждения лобового стекла

Самолет авиакомпании Jetstar с сотнями пассажиров на борту был вынужден резко сменить курс из-за повреждения лобового стекла. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Известно, что инцидент произошел на рейсе из столицы Японии Токио в австралийский город Кэрнс. Воздушному судну пришлось сделать остановку на острове Гуам.

По данным источника, 220 пассажирам пришлось ждать, пока им будет предоставлен запасной рейс, чтобы продолжить путешествие. В итоге самолет прилетел в Кэрнс на 24 часа позже запланированного времени прибытия.

Ранее пассажирскому самолету индийской авиакомпании Vistara пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за того, что его лобовое стекло треснуло во время полета. Нештатная ситуация произошла на рейсе из Дели в Пуну. Уточняется, что трещина могла образоваться из-за неблагоприятных погодных условий.

