Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:04, 14 сентября 2023Путешествия

Самолет с сотнями пассажиров резко сменил курс из-за повреждения лобового стекла

Самолет Jetstar Токио — Кэрнс сменил курс из-за повреждения лобового стекла

Фото: Loren Elliott / Reuters

Самолет авиакомпании Jetstar с сотнями пассажиров на борту был вынужден резко сменить курс из-за повреждения лобового стекла. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Известно, что инцидент произошел на рейсе из столицы Японии Токио в австралийский город Кэрнс. Воздушному судну пришлось сделать остановку на острове Гуам.

Материалы по теме:
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Промо
19 апреля 2023
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

По данным источника, 220 пассажирам пришлось ждать, пока им будет предоставлен запасной рейс, чтобы продолжить путешествие. В итоге самолет прилетел в Кэрнс на 24 часа позже запланированного времени прибытия.

Ранее пассажирскому самолету индийской авиакомпании Vistara пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за того, что его лобовое стекло треснуло во время полета. Нештатная ситуация произошла на рейсе из Дели в Пуну. Уточняется, что трещина могла образоваться из-за неблагоприятных погодных условий.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян заявил о провале миссии российских миротворцев в Карабахе. Почему отношения России и Армении испортились?

    «АвтоВАЗ» нашел в Узбекистане работников на завод в России

    В международном сообществе стали меньше критиковать Россию

    На Крымском мосту образовалась пробка из тысячи машин

    В США указали на серьезное истощение сил ВСУ

    Россияне с муковисцидозом заявили о недоступности одного лекарства

    СБУ задержали женщину по подозрению в корректировке российских ударов

    Росгвардейцы задержали в ЛНР пятерых бывших украинских боевиков

    МИД России заявил протест из-за преследований русскоязычных СМИ в Молдавии

    Обнаружено противоречие стандартной космологической модели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости