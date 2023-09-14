Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амкар-Пермь
1:0
Завершен
Челябинск
Фонбет Кубок России|1/64 финала
Салават Юлаев
2:2
3-й период
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Трактор
3:0
3-й период
live
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эшлин Крюгер
Завтра
04:30 (Мск)
Анна Калинская
Осака
18:38, 14 сентября 2023Спорт

В «Реале Сосьедад» высказались об участии Захаряна в матче против «Реала»

В «Реале Сосьедад» рассказали, что Захарян вернулся к тренировкам после болезни

Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Globallookpress.com

В «Реале Сосьедад» высказались об участии российского полузащитника Арсена Захаряна в матче против мадридского «Реала» в рамках 5 тура Ла Лиги. Об этом сообщает Sport24.

Ранее 20-летний Захарян пропустил неделю тренировок из-за болезни. «Арсен Захарян работает в общей группе, наравне со своими товарищами по команде. Поедет ли он на игру против "Реала" в Мадрид? Вы узнаете об этом, когда объявят окончательный состав», — заявили в пресс-службе испанской команды.

25 августа Захарян провел дебютный матч за «Реал Сосьедад». Команда сыграла вничью 0:0 с «Лас-Пальмасом» в матче третьего тура чемпионата Испании. Россиянин появился на поле на 75-й минуте встречи и провел 15 минут, не отметившись результативными действиями.

Хавбек перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо».

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Стрельцов
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о споре России и Турции из-за газового хаба

    Названа страна нахождения Суровикина

    Еще один китайский министр пропал из публичного поля

    Огромный аллигатор бросился на отряд девочек-скаутов и попал на видео

    Акции «Соллерс» резко упали

    Оззи Осборн пожаловался на страшные боли перед новой операцией

    В России на свалке нашли африканскую чуму свиней

    В «Реале Сосьедад» высказались об участии Захаряна в матче против «Реала»

    Маск проигнорировал вопросы журналиста об Украине и похвале Путина

    Выявлена новая опасность бытовой химии для здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости