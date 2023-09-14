В «Реале Сосьедад» высказались об участии Захаряна в матче против «Реала»

В «Реале Сосьедад» рассказали, что Захарян вернулся к тренировкам после болезни

В «Реале Сосьедад» высказались об участии российского полузащитника Арсена Захаряна в матче против мадридского «Реала» в рамках 5 тура Ла Лиги. Об этом сообщает Sport24.

Ранее 20-летний Захарян пропустил неделю тренировок из-за болезни. «Арсен Захарян работает в общей группе, наравне со своими товарищами по команде. Поедет ли он на игру против "Реала" в Мадрид? Вы узнаете об этом, когда объявят окончательный состав», — заявили в пресс-службе испанской команды.

25 августа Захарян провел дебютный матч за «Реал Сосьедад». Команда сыграла вничью 0:0 с «Лас-Пальмасом» в матче третьего тура чемпионата Испании. Россиянин появился на поле на 75-й минуте встречи и провел 15 минут, не отметившись результативными действиями.

Хавбек перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа. Контракт с 20-летним полузащитником рассчитан на пять лет, до окончания сезона-2028/2029. До этого на протяжении трех лет спортсмен выступал за «Динамо».