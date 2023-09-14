Уехавшие из страны сотрудники российских компаний попросили поднять им зарплату

Зарубежные сотрудники компаний РФ попросили поднять зарплату из-за курса рубля

Больше половины российских компаний на фоне снижения курса рубля получили от сотрудников, работающих из-за границы, запросы на индексацию зарплаты. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на результаты опроса, проведенного рекрутинговой платформой HeadHunter.

Из 112 компаний, представляющих IT-отрасль, сферы недвижимости, маркетинга, торговли, услуг и другие, такие просьбы получили 60 процентов респондентов. Выполнить пожелания решили только 23 процента опрошенных. Еще столько же решили привязать выплаты в рублях к курсу доллара или евро, фактически также пойдя навстречу запросам.

Согласно результатам исследования, более трети компаний платят зарубежным сотрудникам в рублях, еще столько же — в валюте страны проживания. В долларах зарплату получают работники 18 процентов респондентов, в евро — только 3 процента.

Ранее Владимир Путин подписал закон, вводящий единую ставку НДФЛ в 13-15 процентов для сотрудников, работающих удаленно на российские компании как в России, так и за рубежом. Действие нормы коснется работающих по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера вне зависимости от статуса их налогового резидентства. Для штатных сотрудников норма начнет действовать со следующего года, для фрилансеров — с 2025 года.

Нехватка кадров в российских IT-компаниях за год увеличилась в 3,5 раза, а общее количество вакансий в стране выросло с сентября 2022 года в 2,4 раза, сообщала «Авито Работа». В тройку отраслей с увеличившимся дефицитом работников, согласно данным экспертов, вошли также управление персоналом и административная сфера.