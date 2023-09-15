В МИД заявили о готовности Москвы продолжить диалог с Баку и Ереваном

Замглавы МИД Галузин: Москва готова продолжить диалог с Баку и Ереваном

Москва готова продолжить диалог с Баку и Ереваном. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Мы всегда неизменно готовы к диалогу с нашими армянскими и азербайджанскими партнерами», — сказал он. Галузин добавил, что журналистов проинформируют, когда стороны определятся относительно следующих мероприятий.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страны Запада оказывают стране недостаточную поддержку. Помимо этого, он назвал Россию неспособной выполнять роль гаранта безопасности в регионе, несмотря на риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.