В США высказались о свободе Киева в вопросе выбора целей для ударов

Блинкен: США не поощряют удары ВСУ по России, но оставляют выбор целей за Киевом

Вашингтон не поощряет удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России с применением западного вооружения, но оставляет прерогативу выбора целей за Киевом. В таком ключе высказался госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает ТАСС.

«Когда речь заходит о том, как украинцам применять эти системы [западных переданных вооружений], выбор целей — за ними. Мы не поощряем использование наших систем вооружений за пределами Украины и не содействуем этому, но, опять же, фундаментально это решать украинцам», — заявил Блинкен в ходе пресс-конференции.

Американский дипломат также добавил, что на активном рассмотрении американских властей находится вопрос о возможной передаче дополнительных видов вооружений.

Утром 13 сентября ВСУ нанесли удар десятью ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе. При этом были повреждены два находившихся на ремонте корабля.

Позже в Минобороны России сообщили, что поврежденные при атаке на Севастополь корабли продолжат службу.