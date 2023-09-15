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10:38, 15 сентября 2023Мир

МИД Китая прокомментировал слухи об исчезновении главы Минобороны страны

МИД Китая заявил, что не знаком с ситуацией с исчезновением главы Минобороны
СюжетМинобороны:

Фото: Andy Wong / AP

МИД Китая заявил, что не знаком с ситуацией о возможном исчезновении главы Минобороны страны Ли Шанфу. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин в ответ на вопрос журналиста, передает ТАСС.

«Мне не известно о ситуации, которую вы упоминали», — сообщила дипломат.

Ранее стало известно, что министр обороны КНР не появлялся на публике две недели и внезапно отказался от встречи с руководителями оборонных ведомств Вьетнама. Он должен был принять участие в ежегодном совещании по вопросам сотрудничества в области обороны, которое Вьетнам проводит на своей границе с Китаем 7-8 сентября, но встреча была отложена после того, как Пекин сообщил Ханою за несколько дней до мероприятия, что министр нездоров.

Как сообщает газета The Washington Post (WP), глава оборонного ведомства может находиться под следствием по подозрению в коррупции. Как отмечают источники издания, связанные с китайской оборонной промышленностью, следствие касается деятельности Ли в период, когда он занимал должность главы отдела военных закупок Министерства обороны КНР.

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    Максим Габриелян
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