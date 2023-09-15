Лечение гипертонии снизило риск деменции

JAMA Network Open: лечение гипертонии снизило риск развития деменции у пожилых

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса обнаружили, что лечение гипертонии связано со снижением риска деменции у пожилых людей. Результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Авторы проанализировали 17 исследований, в которых в общей сумме приняли участи почти 35 тысяч человек со средним возрастом 72,5 года. Средний период наблюдения составил чуть более четырех лет.

Команда пришла к выводу, что у пациентов с нелечившейся артериальной гипертензией был значительно повышен риск развития деменции (на 43 процента) по сравнению со здоровыми контрольными группами. У лиц с пролеченной артериальной гипертензией вероятность была увеличена на 26 процентов.

В сентябре 2023 года сотрудники Университета Аризоны и Университета Южной Калифорнии выяснили, что малоподвижный образ жизни у пожилых людей коррелирует с повышенным риском деменции. Такие данные были верны для тех людей, которые более десяти часов в день проводили в положении сидя.