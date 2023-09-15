Названы претенденты на премию «Джентльмен года» в футболе

Чалов и Зиньковский вошли в список претендентов на премию «Джентльмен года»

Объявлен список претендентов на премию «Джентльмен года» в российском футболе 2023 года. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В рейтинг вошли 16 футболистов клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ). Среди них представители московского «Спартака» Антон Зиньковский и Александр Селихов, игроки петербургского «Зенита» Михаил Кержаков и Иван Сергеев, футболисты столичного ЦСКА Федор Чалов и Константин Кучаев. Также в списке представлены Антон Миранчук из «Локомотива» и Константин Тюкавин из «Динамо».

Голосование пройдет в два этапа. Сначала тройку лучших определят болельщики, затем победителя выберут эксперты.

Премия «Джентльмен года» вручается выступающим в российском чемпионате футболистам с 1994-го. Основными критериями для определения победителя являются положение претендента в команде, его отношение к соперникам и арбитрам, а также к болельщикам и журналистам. «Джентльмену года» презентуется смокинг и дружеский шарж.