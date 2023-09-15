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18:20, 15 сентября 2023Мир

Обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича посетила посол США

WSJ: посольство США сообщило, что посол Трейси посетила журналиста Гершковича

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Посол США в Москве Линн Трейси посетила обвиняемого в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эрвана Гершковича. Об этом сообщила пресс-служба посольства в социальной сети X (бывший Twitter).

«Посол Трейси посетила сегодня репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича в Лефортовской тюрьме», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что Москва удовлетворила запрос США на посещение Гершковича, находящегося под арестом в СИЗО «Лефортово».

Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал информацию о предприятии российской оборонной промышленности, составляющую государственную тайну.

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    Виктория Кондратьева
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