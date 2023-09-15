Акинфеев назвал лучшую альтернативу просмотру матча с участием сборной России

Футболист Акинфеев предпочел просмотру матча сборной России прогулку с детьми

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев объяснил, почему не посмотрел товарищеский матч с участием сборной России целиком. Его слова приводит «Российская газета».

Спортсмен заявил, что предпочел футболу прогулку с детьми. «Честно признаюсь: смотрел первые 15-20 минут. Потом мы пошли на площадку. Думаю, абсолютно нормально на данном этапе для меня выбрать прогулку с 2,5-летним ребенком вместо просмотра матча Катар — Россия», — сказал он.

В сентябре 2023 года сборная России провела три международных встречи. 12 сентября команда сыграла вничью 1:1 с Катаром. Также команда Карпина провела два матча с олимпийской сборной Египта в Суэце: первый завершился вничью со счетом 1:1, второй — победой хозяев 2:1.

Акинфеев — бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России. Вместе с ЦСКА он шесть раз выигрывал чемпионат России, семь раз — Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, в составе армейцев Акинфеев стал обладателем Кубка УЕФА.