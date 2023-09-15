Крымский мост перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту временно перекрыли движение для автотранспорта. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Водителей, находящихся в зоне досмотра и на мосту попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причина приостановки движения на мосту не уточняется. О заторах в связи с этим не сообщалось.

Накануне движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно перекрывали. В результате на подъезде к перепаве образовалась пробка из 1,1 тысячи машин. 500 автомобилей стояли в очереди на проезд со стороны Тамани, еще 650 — со стороны Керчи. Время ожидания составило около двух часов.

Кроме того, Крымский мост трижды перекрывали 13 сентября.