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11:03, 15 сентября 2023Россия

Крымский мост перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На Крымском мосту временно перекрыли движение для автотранспорта. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Водителей, находящихся в зоне досмотра и на мосту попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Причина приостановки движения на мосту не уточняется. О заторах в связи с этим не сообщалось.

Накануне движение автотранспорта по Крымскому мосту также временно перекрывали. В результате на подъезде к перепаве образовалась пробка из 1,1 тысячи машин. 500 автомобилей стояли в очереди на проезд со стороны Тамани, еще 650 — со стороны Керчи. Время ожидания составило около двух часов.

Кроме того, Крымский мост трижды перекрывали 13 сентября.

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    Константин Лысяков
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