Российская блогерша описала состояние после пластики фразой «мне безумно плохо»

Российская блогерша и певица Амина Тендерлибае описала свое состояние после коррекции внешности фразой «мне безумно плохо». Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

21-летняя инфлюэнсерша призналась, что решилась на хирургическое вмешательство, последствия которого вызывают у нее плохое самочувствие.

«Хочу сразу вам все рассказать, чтоб потом без приколов! Я привыкла всегда быть с вами честной и рассказывать о всех своих изменениях. Неделю назад я сделала операцию по увеличению груди. Именно по этой причине я сейчас отсутствую, мне безумно плохо. Не хочу никак обсасывать эту тему, просто держу вас в курсе», — высказалась она.

Помимо этого, девушка разместила фото, на котором она запечатлена в черном реабилитационном корсете для груди, лежащей на диване. На лице Тендерлибае отсутствовал макияж, а волосы были распущены.

Ранее телеведущая Виктория Боня показала реакцию друзей на свое лицо после пластики. На размещенных кадрах 43-летняя звезда предстала спиной к камере, прикрыв руками лицо перед встречей с приятелями. Затем в опубликованном видео стоящие напротив Бони мужчина и женщина громко рассмеялись.

