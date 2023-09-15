Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:08, 15 сентября 2023Россия

Генерал оценил новую роль Суровикина после его появления в Алжире

Гурулев: рано делать выводы, сможет ли Суровикин реализовать себя в Африке

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

На данный момент рано делать выводы, сможет ли бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин реализовать себя в Африке на благо Родины. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев, чьи слова приводит Telegram-канал Shot.

Ранее блогер Сергей Колясников опубликовал фотографию с военачальником и заявил об отъезде генерала Суровикина за границу. На кадре Суровикин сидит в зале, где проходит официальное мероприятие.

«Время покажет», — заявил парламентарий.

15 сентября источник в окружении военачальника сообщил «Коммерсанту», что Сергей Суровикин прибыл в Алжир в составе делегации Минобороны. О нахождении экс-командующего в зоне СВО в Африке стало известно 14 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны опровергло данные о гражданине Таджикистана в экипаже угнанного Ми-8

    Российский «Союз МС-24» вышел на орбиту

    Пользователи сети вспомнили о заставивших рано повзрослеть вещах

    В МИД ответили на высылку российских дипломатов из Северной Македонии

    Британцам предложили пожить в бывшей тюремной камере

    Специалист НАСА оценил «мумии инопланетян» из Мексики

    Россиянин с электрошокером ограбил и изнасиловал школьницу

    Генерал оценил новую роль Суровикина после его появления в Алжире

    Россияне станцевали на улице Тбилиси под песню «Я русский» и разгневали местных

    Некоторым видам ипотеки в России предсказали исчезновение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости