Генерал оценил новую роль Суровикина после его появления в Алжире

Гурулев: рано делать выводы, сможет ли Суровикин реализовать себя в Африке

На данный момент рано делать выводы, сможет ли бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин реализовать себя в Африке на благо Родины. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев, чьи слова приводит Telegram-канал Shot.

Ранее блогер Сергей Колясников опубликовал фотографию с военачальником и заявил об отъезде генерала Суровикина за границу. На кадре Суровикин сидит в зале, где проходит официальное мероприятие.

«Время покажет», — заявил парламентарий.

15 сентября источник в окружении военачальника сообщил «Коммерсанту», что Сергей Суровикин прибыл в Алжир в составе делегации Минобороны. О нахождении экс-командующего в зоне СВО в Африке стало известно 14 сентября.