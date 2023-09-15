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05:01, 15 сентября 2023Из жизни

Переживший измену мужчина перешел с женщин на секс-кукол

Фото: Fossiant / Unsplash

Мужчина перешел с женщин на секс-кукол после того, как пережил измену. Он поделился своей историей с Daily Star и обратился за советом к специалисту по отношениям Джейн О'Горман.

Мужчина рассказал, что его первая любовь ушла от него к лучшему другу и разбила ему сердце. Он болезненно переживал разрыв и в конце концов решил отказаться от отношений с женщинами. Для удовлетворения своих потребностей он приобрел несколько кукол для взрослых. «Сейчас секс меня не особо интересует. Я пользуюсь парой надувных секс-кукол, но только для быстрого достижения оргазма», — говорит он.

По словам мужчины, из-за пристрастия к куклам для взрослых у него испортились отношения с братом. Родственник больше не приглашает его на вечеринки и семейные мероприятия, так как считает странным и стыдится его.

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Джейн О'Горман заявила, что мужчине незачем оправдываться. «Если вам хочется доставить себе удовольствие время от времени, значит, так тому и быть. Если вы никого не оскорбляете и не обижаете, то делайте, что хотите», — утверждает специалист.

Несмотря на это, эксперт порекомендовала мужчине не закрываться от общения с противоположным полом. По ее мнению, не следует допускать, чтобы неудачный опыт негативно сказывался на его отношениях. «Возможно, ваша бывшая партнерша не подошла вам, но кто-то другой может подойти. Откройте свои сердце и душу для любви», — советует специалист.

Ранее Джек Чарман, частный детектив из британской компании National Private Investigators, раскрыл главные признаки, сигнализирующие о неверности партнера. По словам специалиста, человеку, подозревающему партнера в измене, следует в первую очередь обратить внимание на изменение его поведения.

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    Алиса Удовик
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