Врач перечислил способы предотвращения появления оскомины на зубах

Врач Лосев призвал правильно чистить зубы, чтобы избежать появления оскомины

Стоматолог Владимир Лосев, главный врач клиники «Мегастом», призвал правильно чистить зубы и подбирать щетки с умом, чтобы избежать появления оскомины на зубах. Также он перечислил «Ленте.ру» и другие способы предотвращения отложений на зубах.

Обычно оскомина выглядит как белая или желтоватая пленка, или отложение на зубах, рассказал Лосев.

Основная причина образования оскомины — это неправильная гигиена полости рта. Когда мы не удаляем бактерии и остатки пищи с поверхности зубов путем регулярной чистки, не используем зубную нить, образуется оскомина. Это часто происходит в труднодоступных для зубной щетки местах, например, в межзубных промежутках или на задней стороне зубов Владимир Лосев стоматолог

Оскомина сама по себе не является опасной или вредной для здоровья зубов, успокоил собеседник «Ленты.ру». Однако если она не удаляется регулярно, то может стать основой для образования зубного налета и зубного камня. Это, в свою очередь, может привести к развитию кариеса и проблем с деснами.

Оскомина вызывает изменения на поверхности эмали и может стать причиной повышения чувствительности зубов, что приводит к болезненным реакциям на холодное, горячее, кислое

Чтобы предотвратить образование оскомины, Лосев призывает регулярно и правильно чистить зубы, используя мягкую зубную щетку и фторсодержащую зубную пасту. Также, по его словам, необходимо использовать зубную нить, ершики или ирригатор, чтобы очищать межзубные промежутки.

Также необходимо регулярно посещать стоматолога для профессиональной чистки зубов и осмотра полости рта, продолжает Лосев. Для лечения и профилактики оскомины специалист может рекомендовать процедуру фторирования зубов.

Во время фторирования на поверхность зубов наносится минерал (фторид), задача которого защитить зубы от кариеса и разрушения. Фторирование предотвращает повышенную чувствительность к холоду, теплу и сладкому, так как фторид заполняет микротрещины и укрепляет поверхность зубов, резюмировал стоматолог.

Ранее стоматолог Светлана Фролова назвала способы борьбы с молочницей во рту. Для этого она посоветовала поддерживать гигиену рта и использовать специальные гели и ополаскиватели.