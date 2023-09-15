Минфин захотел снизить долю льготной ипотеки вдвое

«Известия»: доля льготных программ должна покрывать 50% первичного рынка ипотеки

Доля льготных программ должна покрывать не 80–90 процентов всего первичного рынка ипотеки, а максимум 50 процентов. Об этом заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, пишут «Известия».

По мнению Чебескова, дальнейшее обсуждение пролонгации или изменения условий жилищного кредитования с господдержкой должно быть комплексным. Специалист напомнил, что ипотека с господдержкой под 8 процентов будет действовать до июля 2024 года. Уточняется, что ни ее продление, ни изменение ставки пока не обсуждались.

Ранее стало известно, что россияне торопятся взять жилищные кредиты после того, как Центробанк резко поднял ключевую ставку. В середине августа Центробанк поднял ключевую ставку до 12 процентов годовых. В сентябре правительство увеличило минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20 процентов.