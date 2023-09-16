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19:36, 16 сентября 2023Спорт

Роналду подал в суд на «Ювентус»

Футболист Криштиану Роналду подал в суд на «Ювентус» из-за невыплаты зарплаты

Фото: David W Cerny / Reuters

Португальский нападающий «Аль-Хиляля» Криштиану Роналду решил подать в суд на свой бывший клуб — итальянский «Ювентус». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, причиной стала невыплата зарплаты во время пандемии коронавируса. Отмечается, что сумма составляет 19,9 миллиона евро. Футболист хочет получить деньги, которые по обоюдному соглашению были заморожены на время карантина.

Информация о том, что Роналду готов подать в суд на «Ювентус», появилась в январе 2023 года. Отмечалось, что спортсмены согласились на снижение зарплаты, чтобы через время неофициально получить деньги.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018-го по 2021-й. В составе команды он стал двукратным чемпионом Италии и обладателем Кубка Италии.

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    Анастасия Борисова
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