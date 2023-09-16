Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:59, 16 сентября 2023Мир

США обвинили в попытке вмешаться в выборы в Сьерра-Леоне

AFP: глава Сьерра-Леоне Био заявил о просьбе США вмешаться в выборы президента
СюжетПрезидентские выборы в США
Джулиус Маада Био

Джулиус Маада Био. Фото: Afolabi Sotunde / Reuters

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био заявил, что США пробовали заставить его вмешаться в процесс подсчета голосов во время президентских выборов в июне. Об этом передает агентство AFP.

В ходе выступления в Американском университете в Вашингтоне Био рассказал, что избирательная комиссия Сьерра-Леоне (ECSL) провела все необходимые расчеты, сопоставления, завершила все процессы.

Материалы по теме:
Старая гвардия Джо Байден стал новым президентом США. Что будет с Америкой и миром?
Старая гвардияДжо Байден стал новым президентом США. Что будет с Америкой и миром?
7 ноября 2020
Байден начал подготовку к вступлению в должность президента США Трамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
Байден начал подготовку к вступлению в должность президента СШАТрамп не признает поражения, надеясь на победу в суде
9 ноября 2020

«В тот момент со стороны США меня попросили помешать им объявить результаты. Поэтому я не знаю, кто кого обвиняет во вмешательстве», — обвинил глава страны Вашингтон в попытке вмешаться в выборы

Политик добавил, что не стал связываться с избиркомом. Позже представители США отметили, что стремились добиться проведения второго тура голосования. По словам Био, Сьерра-Леоне поддерживает «прекрасные отношения» с Вашингтоном и стремится их сохранить.

В конце августа бывший президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным во вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. «Своей подписью ниже я заявляю о своей невиновности по обвинениям по этому делу», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские средства ПВО уничтожили беспилотники над двумя областями

    Промоутер заявил об участии голливудского актера в поисках соперника Тактарову

    Азербайджан высказался об урегулировании кризиса в Карабахе

    В московских аэропортах произошла массовая задержка рейсов

    В России предложили ограничить продажу алкоголя гражданам до 21 года

    США обвинили в попытке вмешаться в выборы в Сьерра-Леоне

    Телефонный мошенник попытался дозвониться до абонента 1414 раз за девять минут

    Российскую «Вену» впервые показали в зоне СВО

    Российская артиллерия уничтожила Bradley и восемь машин ВСУ

    Экономист раскрыла способ заработка на повышении ключевой ставки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости