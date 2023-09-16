США обвинили в попытке вмешаться в выборы в Сьерра-Леоне

AFP: глава Сьерра-Леоне Био заявил о просьбе США вмешаться в выборы президента

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био заявил, что США пробовали заставить его вмешаться в процесс подсчета голосов во время президентских выборов в июне. Об этом передает агентство AFP.

В ходе выступления в Американском университете в Вашингтоне Био рассказал, что избирательная комиссия Сьерра-Леоне (ECSL) провела все необходимые расчеты, сопоставления, завершила все процессы.

«В тот момент со стороны США меня попросили помешать им объявить результаты. Поэтому я не знаю, кто кого обвиняет во вмешательстве», — обвинил глава страны Вашингтон в попытке вмешаться в выборы

Политик добавил, что не стал связываться с избиркомом. Позже представители США отметили, что стремились добиться проведения второго тура голосования. По словам Био, Сьерра-Леоне поддерживает «прекрасные отношения» с Вашингтоном и стремится их сохранить.

В конце августа бывший президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным во вмешательстве в президентские выборы 2020 года в штате Джорджия. «Своей подписью ниже я заявляю о своей невиновности по обвинениям по этому делу», — подчеркнул он.