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14:28, 16 сентября 2023Россия

Российские войска отразили 18 атак ВСУ в Запорожской области

Минобороны: отражены 18 атак ВСУ в районах Работино и Вербовое в Запорожье

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения российских войск отразили 18 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении. Речь идет о районах населенных пунктов Работино и Вербовое. Об этом Министерство обороны России сообщило журналистам.

В результате украинское командование было вынуждено вывести 82-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ в тыловой район для восстановления боеспособности, указало ведомство. Сейчас на участке для удержания позиций ВСУ задействуют 71-ю егерскую бригаду из состава стратегического резерва, а также сводные штурмовые группы 47-й, 65-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.

Как сообщает Минобороны, украинская армия потеряла 740 военнослужащих, 20 танков и боевых бронированных машин, а также 20 автомобилей. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили 38 орудий полевой артиллерии ВСУ.

За неделю армия Украины провела 34 атаки на донецком и южнодонецком направлениях. Кроме того, Минобороны сообщило о попытке атаки в районе населенного пункта Торское и Серебрянского лесничества в Донецкой народной республике.

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    Варвара Кошечкина
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