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19:51, 17 сентября 2023Россия

В Госдуме ответили на вопрос о сроках создания аналога YouTube

Депутат Ющенко: Rutube не соответствует требованиям российских властей

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Сегодня назвать примерные сроки создания аналога YouTube в России очень сложно. Потому что разговоры об этом идут давно. Так в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал создание российского видеохостинга первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

«Давно надо было создавать аналог. Мы прекрасно понимаем, чего мы от него хотим. Мы понимаем, что функционально мы должны сделать интересный продукт, который получит популярность у пользователей. То есть он как минимум должен быть таким же удобным, как YouTube», — рассказал депутат.

Ющенко объяснил, что к YouTube у российских властей есть определенные претензии. Основная из них касается отсутствия жесткой цензуры.

Если же мы говорим о Rutube, то он функционально не соответствует нынешним требованиям

Александр Ющенкодепутат Госдумы

«В нынешней ситуации, говоря о сроках [создания видеохостинга], у меня достаточно пессимистичный прогноз. Потому что для этого необходимы специалисты, для этого необходимо четкое финансирование, должна быть конкурентная среда — только так можно сделать хороший продукт. Может быть, мы это пройдем ударными сроками. Хочется в это верить», — заключил парламентарий.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что блокировки YouTube в России не будет без адекватной и полноценной замены. Депутат отметил, что будет поставлен вопрос, почему до сих пор аналог не был создан, и выразил надежду, что он появится в ближайшее время.

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    Алена Шевченко
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