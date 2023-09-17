В сборной России по гимнастике заявили о неприемлемых условиях МОК

В сборной России по спортивной гимнастике заявили о неприемлемых условиях МОК

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась об условиях допуска отечественных спортсменов к соревнованиям. Ее слова приводит ТАСС.

Родионенко заявила, что условия, при которых гимнасты должны отказаться от государственной поддержки, неприемлемыми. Она подчеркнула, что в данном случае россияне откажутся от выступлений на этапах Кубка мира. По мнению тренера, для того, чтобы отобраться на Олимпийские игры в Париже, при нынешних условиях гимнастам необходимо выиграть все этапы.

Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила России по три места в мужских и женских соревнованиях на этапах Кубка мира в 2024 году. Отмечается, что спортсмены должны выступать в нейтральном статусе.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. После этого ряд федераций разрешил российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования.

4 марта 2022 года FIG отстранила российских спортсменов от международных турниров. Гимнастам запретили принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой федерации. Также к участию не допускаются судьи и официальные лица из России.