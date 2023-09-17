В Южной Корее пригрозили КНДР «концом режима» в случае ядерного удара

Президент Южной Кореи пригрозил КНДР «концом режима» в случае ядерного удара

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пригрозил КНДР «концом режима» в случае попытки нанести ядерный удар. Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press.

«Наши две страны (Южная Корея и США — прим. «Ленты.ру») подтвердили, что любая ядерная атака КНДР встретит быстрый, подавляющий и решительный ответ, который приведет к концу режима», — сообщил южнокорейский президент.

Он добавил, что Сеул и Вашингтон улучшат способность сдерживания и реагирования на любую ядерную или ракетную угрозы со стороны КНДР.

Ранее Юн Сок Ель назвал незаконным возможное военное сотрудничество России и КНДР, заявив, что оно противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и другим международным санкциям.

До этого правительство Южной Кореи допустило возможность введения односторонних санкций против России и КНДР в случае достижения договоренностей о поставках оружия между Москвой и Пхеньяном.