В Южной Корее назвали незаконным военное сотрудничество России и КНДР

Президент Южной Кореи назвал незаконным военное сотрудничество России и КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель назвал незаконным возможное военное сотрудничество России и КНДР. Такое заявление он сделал в интервью агентству Associated Press.

«Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией является незаконным и неправильным, поскольку оно противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и другим международным санкциям», — заявил Юн Сок Ель.

Южнокорейский президент выразил уверенность в том, что в ответ на такие действия международное сообщество сплотится еще больше.

Ранее правительство Южной Кореи допустило возможность введения односторонних санкций против России и КНДР в случае достижения договоренностей о поставках оружия между Москвой и Пхеньяном.

13 сентября президент России Владимир Путин провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. В общей сложности саммит продлился около шести часов. Отвечая на вопрос журналистов о военно-техническом сотрудничестве с КНДР, Путин подчеркнул, что в этой сфере существуют международные ограничения, которые Россия соблюдает. «Но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом», — отметил российский президент, не уточняя, что именно обсуждают Москва и Пхеньян.