В США предупредили украинскую армию о появлении нового врага

WSJ: плохая погода станет препятствием для прорыва ВСУ российской обороны

При попытке прорвать российскую оборону Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с препятствием в виде дождей и холода. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению авторов материала, непогода станет следующим врагом украинской армии на поле боя. Они подчеркнули, что ухудшение погодных условий затруднит контрнаступление военных, поскольку они не смогут полноценно перемещаться и использовать технику.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон предрек завершение контрнаступления Украины в октябре из-за сложностей в поддержании боеспособности армии. Он полагает, что изменение погоды приведет к сокращению мобильности войск.