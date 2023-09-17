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04:31, 17 сентября 2023Наука и техника

Выявлена улучшающая симптомы рассеянного склероза пищевая добавка

Протестирована улучшающая симптомы рассеянного склероза пищевая добавка

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Калифорнийского университета выявили, что пищевая добавка N-ацетилглюкозамин способна улучшить симптомы рассеянного склероза (РС). Результаты исследования опубликованы в журнале Neurovflammation.

Среди нынешних проблем терапии рассеянного склероза — невозможность лечения хронического нейровоспаления. Дело в том, что специалисты не могут восполнить потерю миелиновой оболочки, которая окружает и защищает аксоны в головном мозге. Со временем это вызывает повреждение нервных клеток, что приводит к прогрессирующим неврологическим нарушениям.

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Предыдущая работа авторов на мышах показала, что N-ацетилглюкозамин снижает воспаление в мозге, восстанавливает миелиновую оболочку и замедляет нейродегенерацию. Теперь многообещающая добавка была впервые протестирована в клиническом испытании, в котором приняли участие 34 человека с РС. Испытуемым давали различные варианты дозировок на протяжении четырех недель.

Эксперименты доказали, что препарат безопасен для использования и снижает биомаркеры воспаления и нейродегенерации у 30 процентов нелеченных пациентов.

Команда планирует продолжить свои исследования на людях. Они надеются, что открытие позволит поменять современные стандарты лечения рассеянного склероза. Ученые подчеркивают, что N-ацетилглюкозамин может восстанавливать неврологические функции так, как это не делает никакая другая современная терапия.

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    Елена Апазиди
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