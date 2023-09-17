Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:24, 17 сентября 2023Бывший СССР

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Alex Babenko / Reuters

Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Николаевской и Днепропетровской областях страны, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Накануне, 16 сентября, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе и призвал оставаться в укрытиях. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах в украинском Днепропетровске. В области также была объявлена воздушная тревога. За день до этого взрывы прозвучали в Сумской области Украины.

Ночью 10 сентября в Киеве произошли взрывы, информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, работали системы противовоздушной обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Обвиненный Украиной в сдаче Херсона экс-губернатор Геннадий Лагута покончил с собой. Кто его критиковал?

    Ким Чен Ын обсудил с Россией возможность сотрудничества в гидроэнергетике

    Маркетолог дала советы по увеличению доходов

    Ким Чен Ын получил в России в подарок картины с зарисовками Пхеньяна

    Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области

    Украинский дрон сбили над Крымом

    Слухи о государственном перевороте в Конго опровергли

    Названы особенности внешности скрытых алкоголиков

    В США призвали усиливать давление на Китай

    В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости