В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Николаевской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Николаевской и Днепропетровской областях страны, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

Накануне, 16 сентября, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе и призвал оставаться в укрытиях. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах в украинском Днепропетровске. В области также была объявлена воздушная тревога. За день до этого взрывы прозвучали в Сумской области Украины.

Ночью 10 сентября в Киеве произошли взрывы, информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, работали системы противовоздушной обороны.