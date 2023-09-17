Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области

Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ по городу Токмак Запорожской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Токмак Запорожской области. Об этом сообщили в администрации региона, пишет РИА Новости.

«В 21:15 по Москве боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по городу Токмак. Атака отражена силами ПВО ВС РФ», — отметили в администрации. По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.

17 сентября над юго-западной частью Крыма были сбиты два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Позднее в Минобороны подчеркнули, что средства противовоздушной обороны также сбили беспилотник над Белгородской областью.

Ранее российские средства ПВО перехватили американские ракеты и бомбы. По данным военных, речь идет о перехвате управляемых авиационных бомб JDAM, противорадиолокационной ракеты HARM и реактивных снарядах системы залпового огня HIMARS производства США.