Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Токмак Запорожской области. Об этом сообщили в администрации региона, пишет РИА Новости.
«В 21:15 по Москве боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по городу Токмак. Атака отражена силами ПВО ВС РФ», — отметили в администрации. По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.
17 сентября над юго-западной частью Крыма были сбиты два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Позднее в Минобороны подчеркнули, что средства противовоздушной обороны также сбили беспилотник над Белгородской областью.
Ранее российские средства ПВО перехватили американские ракеты и бомбы. По данным военных, речь идет о перехвате управляемых авиационных бомб JDAM, противорадиолокационной ракеты HARM и реактивных снарядах системы залпового огня HIMARS производства США.