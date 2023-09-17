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23:00, 17 сентября 2023Россия

Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ в Запорожской области

Российская ПВО отразила ракетную атаку ВСУ по городу Токмак Запорожской области

Фото: РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Токмак Запорожской области. Об этом сообщили в администрации региона, пишет РИА Новости.

«В 21:15 по Москве боевики ВСУ попытались нанести ракетный удар по городу Токмак. Атака отражена силами ПВО ВС РФ», — отметили в администрации. По предварительным данным, жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.

17 сентября над юго-западной частью Крыма были сбиты два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Позднее в Минобороны подчеркнули, что средства противовоздушной обороны также сбили беспилотник над Белгородской областью.

Ранее российские средства ПВО перехватили американские ракеты и бомбы. По данным военных, речь идет о перехвате управляемых авиационных бомб JDAM, противорадиолокационной ракеты HARM и реактивных снарядах системы залпового огня HIMARS производства США.

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    Марина Совина
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