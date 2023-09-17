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04:19, 17 сентября 2023Бывший СССР

Экс-депутат Рады сообщил о поставленной Блинкеном перед Зеленским задаче

Кива: Блинкен дал Зеленскому задачу атаковать Крым до президентских выборов

Фото: Andy Buchanan / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен поставил президенту Украины Владимиру Зеленскому задачу создать провокации и нападения на Крым. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива, передает Ura.ru.

Он уточнил, что атаковать полуостров Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны до президентских выборов на Украине, которые состоятся весной 2024 года. «Вторым этапом он просит начать подготовку к парламентским и президентским выборам», — добавил экс-депутат.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами. По его словам, союзники поддерживают идею Киева «уничтожать все российское» на полуострове.

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    Марина Совина
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