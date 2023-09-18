Назван срок перехода депутатов на российские автомобили

Совет Госдумы постановил обеспечивать депутатов российскими авто с 2024 года

Совет Госдумы единогласно постановил обеспечивать депутатов российскими автомобилями с 2024 года. Заявление пресс-службы Совета с указанием срока перехода на отечественный транспорт «Интерфакс».

О необходимости пересадки российских чиновников на отечественные автомобили 3 августа заявил президент России Владимир Путин. Он отмечал, что закупки иномарок должны быть прекращены.

«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», — приводит агентство заявление Совета.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее уточнял, что российские депутаты после полного перехода на российские авто будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус» и «Волга».