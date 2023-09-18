Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:56, 18 сентября 2023Россия

Назван срок перехода депутатов на российские автомобили

Совет Госдумы постановил обеспечивать депутатов российскими авто с 2024 года

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Совет Госдумы единогласно постановил обеспечивать депутатов российскими автомобилями с 2024 года. Заявление пресс-службы Совета с указанием срока перехода на отечественный транспорт «Интерфакс».

О необходимости пересадки российских чиновников на отечественные автомобили 3 августа заявил президент России Владимир Путин. Он отмечал, что закупки иномарок должны быть прекращены.

Материалы по теме:
Путин решил пересадить чиновников на российские машины. Почему в 1990-х это не удалось сделать Ельцину?
Путин решил пересадить чиновников на российские машины.Почему в 1990-х это не удалось сделать Ельцину?
4 августа 2023
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023

«Принято решение, чтобы со следующего года в своих избирательных округах депутаты обеспечивались только автомобилями, произведенными в России», — приводит агентство заявление Совета.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее уточнял, что российские депутаты после полного перехода на российские авто будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус» и «Волга».

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ о «цифровом паспорте» россиян. Что это за документ и как его можно будет использовать?

    «ВКонтакте» ввела отправку разовых донатов

    Российские следователи раскрыли дело о совершенном 20 лет назад изнасиловании

    Зеленский встретится с президентом Бразилии в Нью-Йорке

    Россиянка создала финансовую пирамиду и за два года похитила 68 миллионов рублей

    Россиянка осталась без жилья и устроила голодовку

    Бритни Спирс снялась в оголяющем тело платье

    Роднина дала совет фигуристу после запрета на использование песни Rammstein

    Стали известны подробности об упавшем на черноморском курорте дроне

    Не преуспевшей в любви и карьере 29-летней женщине дали совет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости