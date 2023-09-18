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10:04, 18 сентября 2023Наука и техника

Исследован малоизученный механизм развития рака

Science Advances: исследован малоизученный механизм развития рака

Фото: Logan Moreno Gutierrez / Unsplash

Ученые из Университета Джона Хопкинса исследовали малоизученный механизм развития рака. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Среди современных стандартов лечения рака — химио- и лучевая терапия. Однако у некоторых пациентов фиксируются индуцированное терапией «старение» опухолевых клеток (therapy induced senescence-like phenotype, TIS-клетки). Такие клетки показывают устойчивость к традиционным методам лечения, что приводит к рецидиву.

Специалистам удалось прояснить процесс образования TIS-клеток. Для этого они использовали современные методы оптической микроскопии, которые включают в себя трехмерные голограммы опухолевых клеток и воздействие ультракороткими импульсами лазерного излучения. В итоге они смогли определить как химические, так и морфологические характеристики TIS-клеток. В частности, авторы исследовали реорганизацию митохондриальной сети, перепроизводство липидов, уплотнение и увеличение клеток.

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Открытие позволит создать более персонализированные подходы лечения на основе образцов опухоли пациента. Кроме того, работа ученых поможет усовершенствовать существующие методы диагностики рака.

В сентябре сотрудники Немецкого центра исследований рака (DKFZ) представили способ усилить иммунный ответ против рака. Они предлагают использовать для этого повышенную экспрессию определенного белка, связанного с иммунной реакцией Т-клеток.

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    Елена Апазиди
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