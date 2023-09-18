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15:37, 18 сентября 2023Экономика

Технологическое противостояние с США вынудило Китай увеличить расходы на науку

Китай вложил 418,2 млрд долларов в научно-исследовательские проекты в 2022 году

Фото: Reuters

Технологическое противостояние КНР и США вынудило Китай увеличить расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). В 2022 году они увеличились на 10,1 процента в годовом выражении и достигли 3 триллионов юаней (около 418,2 миллиарда долларов). Об этом со ссылкой на данные Государственного статистического управления КНР пишет ТАСС.

Годовые затраты на научные проекты составили 2,54 процента от общего объема ВВП Китая (плюс 0,11 процента к показателю 2021 года). Большая часть расходов (84 процента) на исследовательские работы в 2022 году была обеспечена за счет вложений со стороны предприятий.

Инвестиции в фундаментальные исследования составили 200 миллиардов юаней, или около 28,1 миллиарда долларов. На эти вложения пришлось 6,7 процента от всех трат на НИОКР. В статистическом управлении подчеркнули, что в 2022 году в 12 административных единицах КНР расходы на научные проекты превысили 100 миллиардов юаней (14 миллиардов долларов).

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Также Пекин возродил программу, ранее известную под названием «Тысяча талантов» (TTP), в рамках которой переманивает высококвалифицированных специалистов из научных и высокотехнологичных областей, прошедших профессиональную подготовку за рубежом. Программа была закрыта в 2018 году, однако власти незаметно воссоздали ее в 2019-м с новым названием и форматом.

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