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03:01, 18 сентября 2023Мир

В Белом доме объяснили опасность эскалации конфликта на Украине

Кирби: эскалация конфликта на Украине навредит нацбезопасности США

Фото: Serhii Nuzhenko / Reuters

Эскалация конфликта на Украине навредит национальной безопасности Соединенных Штатов. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью газете The Telegraph.

Помимо этого, чиновник напомнил, что Россия — «крупная ядерная держава». Она обладает значительной военной мощью, уточнил он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп рассказал об упущенной Киевом возможности избежать эскалации конфликта с Россией. По его словам, соглашение с Москвой позволило бы сохранить страну. 16 сентября сообщалось, что Трамп в интервью NBC News позитивно оценил реакцию российского лидера Владимира Путина на его планы разрешить конфликт на Украине за сутки.

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    Юлия Мискевич
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