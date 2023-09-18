Российская паралимпийка-чемпионка обвинила тренера в унижениях

Призерка мира по паралимпийскому велоспорту Галкина обвинила тренера в унижениях

Российская чемпионка Европы по паралимпийскому велоспорту Елена Галкина обвинила бывшего тренера в унижениях. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я его терпела, потому что в интернате привыкла к унижению и битью. Мне казалось, что если я из интерната, то об меня можно ноги вытирать. Потому что мы не нужны в этой жизни», — заявила спортсменка. Галкина отказалась раскрывать его имя и подчеркнула, что уважала его.

На данный момент спортсменка тренируется под руководством Александра Лагутина. Она выиграла чемпионат Европы в 2019 году. На чемпионате мира 2021 года россиянка стала серебряной и бронзовой призеркой.

7 сентября президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что Международный паралимпийский комитет захотел навсегда приостановить членство России. Он утверждает, что организация планирует избежать повторения прошлогодней ситуации, при которой Москва через спортивный трибунал добилась своего восстановления в правах после приостановки членства осенью.