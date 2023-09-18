Популярная российская блогерша отказалась считать свою работу настоящей

Гришечкина заявила, что не считает блогерство настоящей работой

Популярная российская блогерша и юмористка Евгения Гришечкина заявила, что не считает блогерство настоящей работой. В выпуске шоу «Гуд морнинг», доступном на YouTube, она высказлась о ней словами «может просто исчезнуть».

Гришечкина заявила, что, помимо блогерской деятельности, работает креативным директором в рекламном агентстве. «Я просто блогерство не могу назвать настоящей работой. И я всем говорю, что у меня есть настоящая работа», — объяснила она свой отказ считать ведение блога полноценной работой.

Юмористка отметила, что блогерство приносит ей больший доход, чем работа в агентстве. Несмотря на это она выразила сомнения в надежности этого способа заработка в интернете. «Мне кажется, это все так зыбко. Есть такое чувство, что блогерство может просто исчезнуть», — заключила она.

Ранее блогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom, раскрыл, что за один миллион просмотров в сервисе YouTube Shorts он получил пять долларов (примерно 483,2 рублей по курсу на 18 сентября).

До этого другая популярная блогерша Катя Клэп (настоящая фамилия — Трофимова) заявила, что просмотры на YouTube приносят ей «очень маленькую сумму». По ее словам, денег хватает на поездку в такси и обед в ресторане.