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09:03, 18 сентября 2023Мир

В Совбезе ООН не подтвердили слухи о поставках Пхеньяном оружия Москве

Небензя: эксперты СБ ООН не подтверждают поставки Пхеньяном оружия Москве

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

США обвиняют Пхеньян в поставках оружия Москве и угрожают ввести санкции, однако эксперты санкционного комитета Совета Безопасности ООН не подтвердили эти слухи. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

«На эту тему распространяется множество спекуляций, в том числе на площадке ООН. Все они активно тиражируются западными СМИ», — добавил Небензя. Однако даже представители профильного комитета, в который входят в том числе специалисты из Великобритании и США, информацию не подтверждают.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. Отвечая на вопрос журналистов о военно-техническом сотрудничестве с КНДР, Путин подчеркнул, что в этой сфере существуют международные ограничения, которые Россия соблюдает. «Но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, мы обсуждаем, думаем об этом», — отметил президент РФ.

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    Александра Синицына
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