Россия обвинила ООН во лжи про зерновую сделку

Небензя назвал заявления ООН про важность зерновой сделки для голодающих ложью

Заявления Организации Объединенных Наций (ООН) о том, что от Черноморской зерновой инициативы зависит спасение голодающих людей во всем мире, недостоверны. Так постоянный представитель России при международной организации Василий Небензя обвинил ООН во лжи, передает РИА Новости.

«Это не соответствует действительности, мы не раз приводили соответствующие цифры и факты», — подчеркнул Небензя.

Российский дипломат также назвал ложными утверждения о том, что выход России из соглашения, также известного как зерновая сделка, привел к росту мировых цен на продовольствие. По его словам, они, наоборот, снижаются. В то же время он рассказал, что контакты между ООН и Россией относительно судьбы Черноморской инициативы все еще продолжаются.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудил перспективы возобновления зерновой сделки с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а также планирует соответствующие консультации с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. В Анкаре также рассказали, что турецкое правительство предпринимает всевозможные усилия по перезапуску соглашения.