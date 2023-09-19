Азербайджан заявил о захвате десятков позиций армянской армии в Карабахе

Азербайджан заявил о взятии под контроль 60 позиций армянской армии в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль более 60 боевых позиций подразделений армии Армении в Нагорном Карабахе, заявил глава пресс-службы Минобороны страны Анар Эйвазов. Его цитирует агентство Azertag.

Кроме того, он сообщил о захвате более 20 боевых машин, 40 артиллерийских установок, 30 минометов, двух зенитно-ракетных комплексов, шести радиоэлектронных боевых станций «Мортира» и другой техники, принадлежащей армянской армии.

Также Эйвазов назвал провокацией и дезинформацией сообщения об обстреле азербайджанскими военными гражданских объектов. «Наши подразделения наносят удары только по законным военным объектам», — заявил он, призвав армянских военных в Нагорном Карабахе сложить оружие и сдаться.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что азербайджанские военные прорвали линию соприкосновения в Нагорном Карабахе на ряде участков «и полны решимости достичь своих стратегических целей».

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в регионе. В ведомстве указали, что были нанесены удары по армянским силам в Карабахе.