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20:50, 19 сентября 2023Бывший СССР

Азербайджан заявил о захвате десятков позиций армянской армии в Карабахе

Азербайджан заявил о взятии под контроль 60 позиций армянской армии в Карабахе
СюжетМинобороны:

Фото: Reuters

Вооруженные силы Азербайджана взяли под контроль более 60 боевых позиций подразделений армии Армении в Нагорном Карабахе, заявил глава пресс-службы Минобороны страны Анар Эйвазов. Его цитирует агентство Azertag.

Кроме того, он сообщил о захвате более 20 боевых машин, 40 артиллерийских установок, 30 минометов, двух зенитно-ракетных комплексов, шести радиоэлектронных боевых станций «Мортира» и другой техники, принадлежащей армянской армии.

Также Эйвазов назвал провокацией и дезинформацией сообщения об обстреле азербайджанскими военными гражданских объектов. «Наши подразделения наносят удары только по законным военным объектам», — заявил он, призвав армянских военных в Нагорном Карабахе сложить оружие и сдаться.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что азербайджанские военные прорвали линию соприкосновения в Нагорном Карабахе на ряде участков «и полны решимости достичь своих стратегических целей».

19 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в регионе. В ведомстве указали, что были нанесены удары по армянским силам в Карабахе.

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    Антон Похиляк
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