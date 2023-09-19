Раскрыты главные продукты Apple в 2024 году

Bloomberg: iPhone 16 Pro получит увеличенный дисплей, Apple Watch — новый дизайн

В 2024 году компания Apple представит флагманские смартфоны с увеличенным дисплеем. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам обозревателя агентства Марка Гурмана, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получат экраны большего размера. Для сравнения, представленные 12 сентября iPhone 15 Pro и 15 Pro Max вышли с дисплеями на 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Аналитик заявил, что в Apple заметили высокий спрос на устройства с большим экраном — в особенности на iPhone 15 Pro Max.

Гурман заявил, что в 2024 году одним из главных продуктов корпорации Тима Кука окажутся часы Apple Watch, которые получат новый дизайн. Носимое устройство также будут иметь дополнительные функции для контроля здоровья. В раскрытом отчете Гурмана также говорится, что OLED-дисплеи получат 11-дюймовые и 13-дюймовые планшеты iPad Pro.

В заключение специалист заявил, что A17 Pro в iPhone 15 Pro оказался первым трехнанометровым чипом на рынке. В Apple отложили появление подобных процессоров в компьютерах до 2024 года.

Ранее аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» рассказали, что большинство россиян отказываются покупать iPhone 15 взамен старых смартфонов. Выяснилось, что приобретать новый смартфон Apple не планируют 93 процента опрошенных россиян.