Во Франции отказались вводить запрет на въезд машин с российскими номерами

«Известия»: Франция не введет запрет на въезд машин с российскими номерами

Посольство Франции в России сообщило об отказе страны вслед за рядом европейских государств вводить запрет на въезд машин с российскими номерами, сообщают «Известия».

«Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять», — заявили во французском дипломатическом представительстве.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предложил России закрыть границу с теми европейскими странами, которые запретили въезжать на свою территорию российским автомобилям. Он добавил, что для этих стран необходимо жестко поднимать тарифы, а российским бизнесменам стоит искать другие рынки сбыта.

С 17 сентября Польша запретила въезжать на свою территорию легковым автомобилям с российскими номерами. Об этом сообщил глава польского МВД Мариуш Каминьский. До этого аналогичные ограничения ввели Финляндия, Литва, Латвия и Эстония. Таким образом, теперь меры действуют во всех граничащих с Россией странах-членах Европейского союза (ЕС).

На прошлой неделе Еврокомиссия (ЕК) разъяснила правила применения уже действующих против Москвы санкций. Согласно им, если въезжать на территорию ЕС на зарегистрированных в России личных машинах, это могут расценить как запрещенный импорт. Также в список запрещенных к ввозу вещей попали смартфоны, одежда и предметы личной гигиены.

Позже ЕК уточнила, что таможенникам стоит сконцентрироваться на транспорте, а по остальным предметам принимать решения «пропорциональным и разумным образом».