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17:31, 16 сентября 2023Мир

В России предложили меры против запрещающих въезд российским автомобилям стран

Депутат Чепа: стоит закрыть границу с запрещающими въезд автомобилям РФ странами
СюжетСанкции против России:

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

России стоит закрыть границу с теми европейскими странами, которые запретили въезжать на свою территорию российским автомобилям. Такую ответную меру в разговоре с «Лентой.ру» предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делами Алексей Чепа.

Это не будет неожиданностью для нас, если еще ряд европейских стран придержутся такой же позиции

Алексей Чепадепутат Госдумы

«Я думаю, нам тоже надо будет предпринимать ряд мер, допустим, закрыть границу с этими странами, не обеспечив ни транзит, ничего, никаких средств. Я думаю, надо предпринимать ряд экономических шагов в любом случае. Пусть это и будет направлено в ущерб нашим интересам, но поднимать жестко тарифы на эти страны, а наши бизнесмены пусть ищут другие рынки сбыта. [Надо] предпринимать все возможные политические и экономические шаги в ответ на эти действия этих стран», — сказал депутат.

С 17 сентября Польша запретила въезжать на свою территорию легковым автомобилям с российскими номерами. Об этом сообщил глава польского МВД Мариуш Каминьский. До этого аналогичные ограничения ввели Финляндия, Литва, Латвия и Эстония. Таким образом, теперь меры действуют во всех граничащих с Россией странах-членах Европейского союза (ЕС).

На прошлой неделе Еврокомиссия (ЕК) разъяснила правила применения уже действующих против Москвы санкций. Согласно им, если въезжать на территорию ЕС на зарегистрированных в России личных машинах, это могут расценить как запрещенный импорт. Также в список запрещенных к ввозу вещей попали смартфоны, одежда и предметы личной гигиены.

Позже ЕК уточнила, что таможенникам стоит сконцентрироваться на транспорте, а по остальным предметам принимать решения «пропорциональным и разумным образом».

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    Варвара Кошечкина
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