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12:44, 19 сентября 2023Спорт

Фьюри поддержал проигравшего в бою с Усиком Дюбуа

Тайсон Фьюри заявил, что Дюбуа должен был победить в поединке с Усиком

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Британский боксер Тайсон Фьюри поддержал соотечественника Даниэля Дюбуа, проигравшего украинцу Александру Усику. Спортсмен высказался в интервью на YouTube-канале Фрэнка Уоррена.

«Усика избили по всем правилам. Нокаут ударом в корпус. Этот момент подкосил Дюбуа. Я сердечно сочувствую Даниэлю, потому что он должен быть сейчас чемпионом мира», — заявил Фьюри. Он выразил уверенность в том, что Усик должен был проиграть в этом поединке.

27 августа Усик одержал победу над Дюбуа. Рефери зафиксировал победу украинца техническим нокаутом в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар в область живота, который судья счел нелегальным ударом ниже пояса. После этого Усик не мог подняться с настила и был вынужден взять тайм-аут.

Всего в карьере 36-летний Усик одержал 21 победу, ни разу не проиграв. Украинец защитил чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе. 26-летний Дюбуа уступил второй раз, в его активе 19 побед.

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    Ксения Курашкина
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