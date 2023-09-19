Глава МИД Армении обсудил с замгенсеком ООН ситуацию в Нагорном Карабахе

Глава МИД Армении Мирзоян обсудил с Гриффитсом ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил в соцсети X (бывшая Twitter).

Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что в ходе переговоров с замгенсеком он призвал ООН принять срочные меры для разрешения конфликта. «Представил <...> Мартину Гриффитсу сегодняшнюю агрессию Азербайджана против народа Нагорного Карабаха. Обозначено: мишенью является гражданское население», — написал Мирзоян.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе зафиксировали многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана. Утверждается, что режим прекращения огня не соблюдается Баку с 12:00 вторника, 19 сентября.

В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.

Как отметил президент России Владимир Путин, Армения по существу признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Он напомнил, что территориальный статус Карабаха Армения зафиксировала в Пражском заявлении, подчеркнув, что это было решение не Москвы, а именно Еревана. «А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана», — заключил российский лидер.