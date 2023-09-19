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17:43, 19 сентября 2023Ценности

Нюша показала лицо без макияжа

Фото: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала естественную внешность. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 33-летняя знаменитость предстала в белом банном халате напротив зеркала, слегка приоткрыв руками обнаженную зону декольте. При этом на фото видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а также косметические дефекты. Кроме того, кожа Нюши выглядела покрасневшей.

Помимо этого, она собрала волосы в небрежный высокий пучок. В качестве украшений певица выбрала кольца, надетые на безымянные пальцы.

Ранее в сентябре Нюша снялась в откровенном наряде из волос. 33-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в наряде, полностью состоящем из локонов, заплетенных в длинные косы. Изделия имитировали мини-юбку и короткий топ, частично прикрывавший обнаженную грудь звезды.

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    Екатерина Ештокина
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