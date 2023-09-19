Посольство России потребовало от Еревана восстановить нормальную работу

Посольство России направило в МИД Армении ноту с требованием восстановить работу

Посольство России в Армении потребовало от Еревана принять меры по восстановлению нормального функционирования дипмиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломаты направили в МИД Армении соответствующую ноту.

Вечером 19 сентября протестующие в Ереване заблокировали посольство России. В настоящий момент нормальная работа дипмиссии невозможна.

Ранее Азербайджан сообщил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении» с обозначенных территорий. Баку со своей стороны также закрыл для Армении воздушное пространство страны.