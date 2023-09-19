Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:33, 19 сентября 2023Мир

Посольство России потребовало от Еревана восстановить нормальную работу

Посольство России направило в МИД Армении ноту с требованием восстановить работу

Фото: Vahram Baghdasaryan/Photolure / Reuters

Посольство России в Армении потребовало от Еревана принять меры по восстановлению нормального функционирования дипмиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломаты направили в МИД Армении соответствующую ноту.

Вечером 19 сентября протестующие в Ереване заблокировали посольство России. В настоящий момент нормальная работа дипмиссии невозможна.

Ранее Азербайджан сообщил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе для «разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении» с обозначенных территорий. Баку со своей стороны также закрыл для Армении воздушное пространство страны.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Протестующие в Ереване заблокировали российское посольство

    Юран нецензурно оценил судейство в матче против «Спартака»

    Эрдоган заявил о поддержке военной операции Азербайджана в Карабахе

    Пассажир справил нужду в метро и попал на видео

    Посольство России потребовало от Еревана восстановить нормальную работу

    В Госдуме обвинили Зеленского во лжи во время выступления на ГА ООН

    Баку пригласил армян Карабаха на переговоры в Евлах

    В Белгородской области сбили беспилотник

    В Госдуме назвали речь Зеленского в ООН позором

    Минобороны Азербайджана заявило о контакте с миротворцами из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости