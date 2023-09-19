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22:18, 19 сентября 2023Бывший СССР

Протестующие в Ереване заблокировали российское посольство

Протестующие заблокировали посольство России в Ереване

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Протестующие в Ереване заблокировали посольство России. Об этом сообщило РИА Новости российское диппредставительство.

Отмечается, что нормальная работа дипмиссии в настоящий момент невозможна.

Ранее стало известно о попытках участников протеста штурмовать здание правительства Армении. Помимо этого, они попытались прорвать полицейский кордон. Позже Минздрав Армении сообщил, что в результате столкновений пострадали как демонстранты, так и полицейские.

19 сентября Азербайджан сообщил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Баку также закрыл со своей стороны воздушное пространство страны для Армении.

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    Марина Совина
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