Протестующие в Ереване заблокировали российское посольство

Протестующие заблокировали посольство России в Ереване

Протестующие в Ереване заблокировали посольство России. Об этом сообщило РИА Новости российское диппредставительство.

Отмечается, что нормальная работа дипмиссии в настоящий момент невозможна.

Ранее стало известно о попытках участников протеста штурмовать здание правительства Армении. Помимо этого, они попытались прорвать полицейский кордон. Позже Минздрав Армении сообщил, что в результате столкновений пострадали как демонстранты, так и полицейские.

19 сентября Азербайджан сообщил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Баку также закрыл со своей стороны воздушное пространство страны для Армении.

