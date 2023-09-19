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18:21, 19 сентября 2023Силовые структуры

Серийный отравитель в подмосковных электричках получил 22,5 года

В Подмосковье осудили на 22,5 года серийного отравителя в электричках

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Раменский городской суд Московской области приговорил к 22,5 года лишения свободы Алексея Выговского, отравившего 22 человека в подмосковных электричках в 2007-2008 годах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Мужчина признан виновным по пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой») и части 4 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, фигурант должен выплатить 550 тысяч рублей штрафа.

В процессе изучения более чем 45 архивных уголовных дел, связанных с тяжелым отравлением граждан на столичных вокзалах и в электричках, было обнаружено, что причиной отравления 22 человек стал нейролептик, который находился в ограниченном обороте и использовался для лечения психически больных.

Следователи установили личность 36-летнего уроженца Владивостока Выговского, ранее осужденного за серию аналогичных преступлений. Серийный отравитель подходил к нетрезвым гражданам на вокзалах и в электричках (чаще всего Курского и Казанского направлений) и угощал их спиртным, в которое был подмешан препарат азалептин. Когда потерпевший терял сознание, Выговский забирал у него деньги и ценности и скрывался.

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    Екатерина Власова
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